Bývalá zamestnankyňa odhalila, ako sa pripravuje ľadový čaj. Z jej videa sú ľudia v šoku

Bývalá zamestnankyňa siete rýchleho občerstvenia prezradila, ako sa v tomto reťazci pripravuje ľadový čaj. Tvrdí, že obsahuje oveľa viac cukru, ako by si väčšina zákazníkov mohla myslieť.

Na sociálnej sieti TikTok vo videu odhalila, ako sa vyrába obľúbený nápoj, svojich sledovateľov tým dosť šokovala.

V teraz už virálnom videu Gia ukázala, ako pri príprave ľadového čaju použili takmer 2 kilogramy cukru. „Ak sa čudujete, prečo je ľadový čaj taký sladký,“ napísala v texte k videu, na ktorom je vidieť, ako vyprázdňuje vrecko cukru do nádoby s čajom a mieša ho.

„Dáš si k cukru čaj?” vtipkoval jeden z komentujúcich. Iný tento čaj prirovnal k desiatim plechovkám cukrovky. Niektorí ľudia v sekcii komentárov však tvrdili, že túto metódu nepoužívajú vo všetkých prevádzkach tejto siete rýchleho občerstvenia. Poznamenali, že rôzne miesta majú rôzne spôsoby výroby ľadového čaju.

Gia však nie je jedinou pracovníčkou, ktorá tvrdila, že na výrobu obľúbeného letného nápoja používajú toľko cukru.

Bývalá manažérka reštaurácie uviedla vo videu na TikToku v roku 2022, že do ľadového čaju skutočne dávajú toľko cukru. Vysvetlila, že čaj uchovávali v 15-litrovej červenej nádobe a do nej dávali takmer 2 kg cukru, informuje The Post.