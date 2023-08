Počet obetí ruského útoku na Pokrovsk stúpa

Množstvo ďalších ľudí, prevažne civilistov, utrpelo zranenia, uviedol v noci na utorok šéf tamojšej vojenskej správy Pavlo Kyrylenko. TASR informuje na základe správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.

Druhá raketa zasiahla mesto ovládané Kyjevom blízko frontovej línie približne 40 minút po prvom útoku, spresnil Kyrylenko. Pri druhom útoku utrpeli zranenia alebo zahynuli príslušníci záchranných zložiek, ktoré boli na miesto vyslané na pomoc obetiam prvého útoku.

Medzi obeťami na životoch sú aj dvaja záchranári a jeden vojak, píše Reuters. Zranenia utrpelo deväť policajtov a jeden vojak, väčšinu z najmenej 31 zranených však tvoria civilisti vrátane člena miestnej rady.

Guardian uvádza, že pri útoku bola okrem bytovky zničená aj pizzeria a hotel, ktorý často navštevovali novinári pokrývajúci priebeh bojov na Ukrajine.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým na sociálnej sieti X zverejnil video zobrazujúce zničené vrchné poschodie päťposchodovej bytovky. Značne poškodená bola aj ďalšia budova.

The city of Pokrovsk, Donetsk region. Donbas, from which Russia is trying to leave only broken and scorched stones. Two missile strikes. An ordinary residential building was hit. Unfortunately, there are victims. Rescuers and all necessary services are on the scene. The rescue of… pic.twitter.com/zsIA7dR6HR