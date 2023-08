Takúto zeminu do kvetináčov nikdy nenasýpajte!

Rastliny v záhonoch majú obvykle odlišné nároky na starostlivosť ako tie v kvetináčoch. Okrem umiestnenia, slnka a zálievky im však treba prispôsobiť aj substrát. Jednému druhu by ste sa mali celkom vyhnúť.

Prečo záhradnícky substrát patrí len do záhrady

Detašované pracovisko University of New Hampshire informuje, že pri sadení rastlín do kvetináčov by ste sa mali vyhnúť používaniu substrátu, ktorý sa v predajniach označuje ako záhradnícky.

Takýto druh zeminy je totiž zväčša určený na pestovanie kvetov a plodín priamo v záhonoch, a okrem minerálov a organickej zložky môže obsahovať aj semená buriny, hmyz a choroboplodné zárodky.

Takáto kombinácia zložiek je potrebná na sadenie v širších priestranstvách, no nie v kvetináčoch, kde môže viesť k hromadeniu vody, hnitiu koreňov alebo slabému rastu rastlín.

Akú zeminu namiesto toho použiť

Pri sadení do vonkajších kvetináčov namiesto záhradníckeho substrátu použite zmiešaný substrát určený na tento účel. Ide o ľahký typ zeminy, ktorá pri koreňoch ponecháva dostatok priestoru a vzduchu.

Takýto substrát by mal obsahovať organický materiál (napríklad kompost, kôru alebo rašelinu), perlit alebo vermikulit na zadržanie vlahy, piesok, živiny a vápenec.

V obchode sa môžete stretnúť aj so substrátmi, ktoré obsahujú pomaly uvoľňujúce sa hnojivo alebo hydrogél na zadržiavanie vlahy. Tieto zložky nie sú nevyhnutné pre správny rast rastlín v kvetináčoch, ale v závislosti od druhu a jeho nárokov môžu byť nápomocné.

Ak si nie ste istí, aký typ zeminy je vhodný pre vašu rastlinu, siahnite po univerzálnom substráte.