Banky odmietli stretnutie s Kollárom, Sme rodina chce presadiť pomoc dlžníkom aj bez nich

Plánovali v tejto súvislosti rokovať s bankami a dohodnúť memorandum o tejto pomoci. Podľa predsedu Národnej rady (NR) SR a šéfa hnutia Borisa Kollára sa s nimi však predstavitelia Slovenskej bankovej asociácie (SBA) nechcú stretnúť. Upozornil, že ak banky neprijmú dobrovoľné kroky, môžu im byť politikmi nadiktované.

„Veľmi ma mrzí, že som dnes dostal informáciu, že SBA sa s nami nestretne. Na tomto stretnutí sme im chceli navrhnúť memorandum o neodkladnej pomoci hypotekárnym dlžníkom. Mali sme pripravených šesť bodov, sú to veľmi dôležité a rozumné veci,“ vyhlásil v pondelok Kollár. Pri jeho formulovaní vychádzali z modelu, ktorý už v súčasnosti funguje vo Veľkej Británii.

Obsahuje napríklad požiadavku, aby od 1. septembra tohto roka nepodnikli banky žiadne kroky smerujúce k vysťahovaniu hypotekárneho dlžníka z nehnuteľnosti bez jeho súhlasu, a to jeden rok od poslednej riadne uhradenej splátky. Hypotekárni dlžníci, ktorým končí fixácia, mali mať na obdobie maximálne 12 mesiacov právo splácať iba úroky, bez nutnosti splácať istinu. Takisto mali získať právo na novú prechodnú fixáciu s takou mesačnou splátkou, aby ju vedeli splácať.

V memorande mala byť tiež požiadavka na právo predĺžiť dobu splácania hypotéky s cieľom znížiť mesačné splátky. Každý, kto sa obáva o svoju schopnosť splácať hypotéku, mal tiež získať možnosť obrátiť sa na svojho veriteľa so žiadosťou o pomoc bez toho, aby to malo vplyv na jeho úverový rating. Posledná požiadavka memoranda bola, že nadmerný zisk bánk sa zohľadní pri zabezpečení spravodlivého prerozdelenia pomoci pre hypotekárnych dlžníkov zo strany bankového sektora a štátu.

„Všetci dobre vieme, že bankový sektor zaknihoval tento rok obrovské zisky. Je vysoko pravdepodobné, že to bude (za celý rok) až jedna miliarda eur. Je to minimálne dvakrát toľko ako bežný rok. Myslím si, že aj banky by sa mali o tento nadzisk solidárne podeliť,“ zdôraznil Kollár.

S memorandom plánuje oboznámiť predsedu vlády Ľudovíta Ódora a bude od neho žiadať, aby rokoval s bankami o tejto pomoci ľuďom. Takisto chce v tejto súvislosti kontaktovať guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra. Kollár sa obáva, že ak ohrození hypotekárni dlžníci nedostanú pomoc, môžu skončiť na ulici.

Predstaviteľom bankového sektora vytkol, že neboli ochotní dobrovoľne rokovať o pomoci ľuďom, keď mali tú možnosť. „Verte tomu, že sa tieto veci budú schvaľovať v parlamente, ale už sa vám môže stať, že dostanete nadiktované, čo musíte urobiť, a nie čo by ste radi urobili sami ako akt solidarity,“ odkázal bankárom.

Podpredseda Sme rodina a poslanec NR SR Milan Krajniak upozornil, že nechcú iba čakať, kým vznikne nová vláda po septembrových parlamentných voľbách. Budú preto presadzovať, aby sa aspoň časť pomoci hypotekárnym dlžníkom prijala už do volieb. Ak to nepôjde cestou dobrovoľnej dohody, môže to byť napríklad aj na mimoriadnej schôdzi parlamentu.

Ministerstvo financií (MF) SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska (NBS) a Slovenskou bankovou asociáciou (SBA) zriadili pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá situáciou na trhu s úvermi. „V súčasnosti zbierame potrebné dáta a o prípadných krokoch budeme verejnosť v blízkej dobe informovať,“ uviedol ešte minulý týždeň rezort financií. Reagoval tak na vyjadrenia viacerých strán a politikov, ktorí prišli s rôznymi návrhmi na riešenie podľa nich drahých hypoték na Slovensku. Svoje výzvy adresovali vláde aj bankám.