Príchod Michelinského sprievodcu by pozdvihol slovenskú ekonomiku, tvrdia zástupcovia gastra

Vyplýva to z výzvy zástupcov slovenskej gastronómie, ktorú spolu s otvoreným listom smerujú vláde SR. Tá by podľa nich mala podniknúť kroky v tomto smere, pretože zaradenie Slovenska do sprievodcu by zároveň pomohlo propagácii Slovenska v zahraničí, ako aj motivovať Slovákov pracujúcich v zahraničí vrátiť sa domov, informovali v pondelok.

Vydavateľ bedekra Gurmán na Slovensku Radoslav Nackin uviedol, že list vláde obsahuje desať základných bodov, prečo by Michelin na Slovensku mal byť. „Oplatí sa nám to nielen z gastronomickej, respektíve kultúrnej stránky, ale hlavne z ekonomických dôvodov,“ uviedol Nackin. Podľa neho by išlo o významný prínos pre slovenskú ekonomiku, ako aj cestovný ruch. „Gastronómia je súčasťou kultúry národa, rovnako ako nás reprezentujú športovci či operní speváci,“ dodal.

Nackin priblížil, že výzvu podpísalo už 2096 ľudí z prostredia gastronómie, ďalej producentov produktov, farmárov či odborných zväzov, ako napríklad Slovenský zväz kuchárov a cukrárov či Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska. „My si myslíme, že Slovensko si zaslúži byť prezentované v tomto guide, pretože máme šikovných šéfkuchárov a someliérov. Pár reštaurácií je schopných sa vyrovnať svetovým trendom a byť konkurencieschopnými,“ uviedol Nackin.

Dvojnásobný kuchár roka na Slovensku Lukáš Hesko povedal, že príchod Michelinského sprievodcu by vytvoril lepšie pracovné miest a konkurenčný trh medzi reštauráciami. "Štandard reštaurácií na Slovensku by mal byt lepší. My sme tu ešte celkom chudobní na dobré prevádzky, no práve Michelin by mohol pomôcť, aby sme to brali ako investíciu. Znamená to, že aj veľa Slovákov, ktorí pracujú v zahraničí, by malo motiváciu sa vrátiť domov," dodal.

Investícia spojená s tým, že by Michelin prišiel na Slovensko, by bola podľa Nackina vyrokovaná pre SR individuálne. Podľa jeho slov Slovinsko za zaradenie v sprievodcovi platí ročne 340.000 eur, Česko 480.000 eur ročne, pričom obe krajiny majú zmluvy na päť rokov. Slovensko by podľa Nackina zaplatilo viac než Slovinsko, no menej než Česko. „Súčasťou tohto budgetu bude nielen výber desiatich až pätnástich reštaurácií, ktoré odporučia, ale bude prezentovať Slovensko celoročne,“ dodal.

Český šéfkuchár pôsobiaci na Slovensku Jaroslav Žídek upozornil, že aj pokiaľ by sa vláde podarilo urobiť dohodu, neznamená, že hneď budú na Slovensku reštaurácie s michelinskými hviezdami. Dodal, však že pre slovenský turizmus je veľmi dôležité, aby sa aj Slovensko na mape tohto bedekra ocitlo. "Sme tu taká posledná čierna diera na európskej mape, kam Michelin ešte nezavítal, takže si myslím, že je načase," dodal.