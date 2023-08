SaS vyzýva NDS, aby zverejnila utajované zmluvy za mýtny systém so SkyTollom

„Autodopravcovia sú aj bez toho na Slovensku zdieraní a ich boj za spravodlivé podmienky pre ich prácu považujeme za oprávnený. Aj preto už dlhodobo upozorňujeme na nevýhodnú zmluvu so SkyTollom, ktorá napĺňa všetky znaky smeráckych kšeftov a ktorej sa ani v minulej vláde hnutie Sme rodina nedokázalo vzdať,“ vyhlásil tímlíder SaS pre dopravu Ladislav Matejka.

„Sme síce optimisti, ale nemôžeme si dovoliť čakať na ďalšiu vládu, pretože ak by jej súčasťou bol Smer alebo Sme rodina, ošklbávanie autodopravcov by určite pokračovalo a dodatky by sa nezverejnili minimálne ďalšie štyri roky,“ povedal predseda SaS Richard Sulík v súvislosti s výzvou na premiéra Ľudovíta Ódora.

SaS vo svojom vyjadrení v stredu 26. júla uviedla, že ak budú mať po voľbách príležitosť, budú sa zmluve intenzívne venovať. Podľa predsedu strany Richarda Sulíka totiž neexistuje zmluva, ktorá by sa nedala vypovedať.

NDS nemá podľa liberálov žiaden patent na rozum. Matejka spoločnosť vyzval, aby okamžite zverejnila utajované zmluvy so SkyTollom a neodkladne začala súťaž o nový mýtny tender.

Strana SaS vyzvala už v utorok 25. júla ministra dopravy Pavla Lančariča, aby zmluvu preveril. Miriama Švikruhová z odboru komunikácie ministerstva dopravy reagovala, že prioritou rezortu je významné zníženie nákladov na výber mýta. Podľa nej ide o cieľ stanovený v programovom vyhlásení vlády, o ktorom budú v krátkom čase informovať premiéra aj verejnosť.

UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať vyjadrenie NDS.