Demokrati navrhujú viaceré zmeny v oblasti prokuratúry

Treba tiež zvýšiť transparentnosť výberových konaní na prokuratúre, ako aj zrušiť paragraf 363 Trestného poriadku. Presadiť by to chcela mimoparlamentná strana Demokrati, ktorá návrhy zmien predstavila na pondelkovej tlačovej konferencii.

Strana žiada transparentnú prokuratúru, by bolo jasné, ako sa prokurátori vyberajú do funkcií. Podľa poslanca parlamentu a člena predsedníctva Juraja Šeligu treba tiež zefektívniť trestné stíhania. Demokrati chcú zrušiť „sovietsky monokratický“ systém prokuratúry. „Nebude tu jeden hlavný generálny prokurátor, ktorý môže všetko,“ žiada Šeliga s tým, že šéf prokurátorov by mal riešiť funkčnosť prokuratúry a byť viac manažér. Zmeniť tiež chcú postavenie šéfa prokurátorov a jeho odvolateľnosť.

Na prokuratúre treba podľa strany aj zmeniť štruktúru vzťahov nadriadenosti a podriadenosti. Navrhujú otvoriť výberové konania prokurátorov a zmeniť proces výberu krajských a okresných prokurátorov tak, aby boli vyberaní verejne. „Ak posilníte jednotlivé časti prokuratúry, že prokurátori budú vedieť, že majú nejaký typ slobody aj zodpovednosti, môžu svoju robotu robiť lepšie,“ myslí si Šeliga.

Zmeny tiež navrhujú v Trestnom poriadku a Trestnom zákone. Odstrániť chcú duplicitu úkonov a tiež zabezpečiť užšiu spoluprácu medzi súdmi a prokuratúrou pri vedení trestných konaní a rýchlejšie rozhodovanie súdov. V rámci Trestného zákona chcú Demokrati zvýšiť ochranu obetí trestných činov, najmä zraniteľných obetí, či presadiť širšie používanie alternatívnych trestov.