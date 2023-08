Ukrajinská armáda zasiahla kľúčové zásobovacie trasy Ruska na Krym

Ukrajinské útoky zasiahli kľúčové trasy pre Rusko a to Čonharský most spájajúci Chersonskú oblasť s Krymom a menší most vedúci na Krym z ukrajinského mesta Heničesk, uviedli ukrajinské ozbrojené sily na platforme Telegram. Polostrov Krym si Rusko protiprávne anektovalo v roku 2014.

Ruskom podporované úrady na Ukrajine a ruské štátne médiá už skôr informovali, že za útoky na mosty je zodpovedný Kyjev. Moskvou dosadený šéf okupovaných území v Chersonskej oblasti obvinil Ukrajinu, že pri útokoch použila Britániou dodané rakety Storm Shadow.

Tieto presné ukrajinské útoky na dva dôležité mosty „zrejme značne narušia logistiku“ a zásobovanie ruskej inváznej armády na Ukrajine, uviedol v pondelok v najnovšej správe o konflikte americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Citoval ho portál britského denníka The Guardian.

Ruské zdroje zverejnili zábery zachytávajúce „značné škody“ na Heničeskom moste a uviedli, že časť mosta sa zrútila. Čonharský most bol podľa záberov ruských zdrojov poškodený „mierne“, napísal ISW.

The bridge over the Henichesk Strait connecting Henichesk with the Arabat Spit and the Chonhar bridge over the Syvash Bay between Crimea and the Kherson region came under fire, the occupation authorities said. pic.twitter.com/Je1YRjFHZN