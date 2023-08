Ako prať biele ponožky: Tieto triky si gazdinky nevedia vynachváliť

Prvý problém sa dá vyriešiť vreckami na pranie, s tým druhým to tiež nie je také zložité. Vyskúšajte nasledujúce tipy a biele ponožky budú opäť žiariť čistotou.

Vo facebookovej skupine Mrs Hinch Cleaning Tips sa viacerí podelili so svojimi trikmi, ktoré používajú pri praní bielych ponožiek. Mnohí komentujúci sa vyhýbajú agresívnym bieliacim prostriedkom, namiesto toho si nevedia vynachváliť tablety do umývačky riadu. Tie sa za posledné mesiace stali obrovským čistiacim trendom. Gazdinky nimi čistia rúry na pečenie, sprchové závesy i práčky.

Jedna z komentujúcich napísala: „Kedysi som používala bielidlo, ale ľudia tu povedali, že je to zlé pre materiál, tak som skúsila použiť tabletu do umývačky riadu a fungovalo to tak dobre."

V závislosti od toho, koľko ponožiek periete a ako veľmi sú zašpinené, pridajte do bubna jednu až dve tablety. Nie je potrebný čistiaci prostriedok, radia gazdinky.

Iné sa spoliehajú na silu kryštálovej sódy. Odporúčajú cez noc namočiť biele ponožky do roztoku kryštálovej sódy a vody a potom oprať ako obvykle. Pokiaľ nie sú príliš znečistené, stačí ich preprať s kryštálovou sódou v umývadle a potom oprať. „Skúsila som všetko a kryštálová sóda je jediná vec, vďaka ktorej sú moje ponožky opäť čisto biele,” radí jedna z gazdiniek.

Ďalším šikovným spôsobom je staré známe vyváranie ponožiek. Do veľkého hrnca pridajte pol šálky citrónovej šťavy, trochu saponátu a vody. Do zmesi vložte ponožky a vodu priveďte do varu. Portál Love to Know radí nechať ponožky variť približne 20 minút a následne oprať ako obvykle.