Trojzubec začali robotníci osadzovať v sobotu, práce však prerušili pre začínajúcu tmu.

Z nedávneho prieskumu vyplynulo, že demontáž sovietskeho znaku z pamätníka si želalo 85 percent Ukrajincov.

Demontáž starého a výroba aj umiestnenie nového znaku bude stáť v prepočte 680.000 eur, ktoré zaplatili súkromní darcovia. Renovácia má byť dokončená do 24. augusta, keď si bude Ukrajina pripomínať 32. výročie vyhlásenia nezávislosti.

K osadeniu trojzubca sa na platforme Telegram v nedeľu vyjadrila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. „Toto je celá podstata kyjevského režimu a ním vedených kyborgov. Matku nie je možné premenovať. Ona je len jedna. A jediné, čo s ňou môžete urobiť, je ju milovať. A to oni nevedia,“ napísala.

Odstraňovanie komunistických symbolov zo sovietskych čias sa zrýchlilo po ruskej invázii, ktorá sa začala 24. februára 2022. Toto leto tiež vstúpil do platnosti zákon o dekolonizácii. Aj meno sochy Matka Vlasť by sa malo zmeniť na Matka Ukrajina.

Nový trojzubec meria 7,6 metra na výšku a 4,56 metra na šírku. Umiestnený je na štíte s rozmermi 13 krát osem metrov.

Socha sa pozerá na sever smerom od mesta, pripomenul jeho autor Olexij Pergamenščyk. „Matka Ukrajina sa vlastne pozerá priamo na nepriateľa a drží štít, drží meč. To je veľmi symbolické,“ dodal.

Celá socha z nerezovej ocele váži 560 ton. Zobrazuje ženskú postavu so zdvihnutými rukami, ktorá v pravej ruke drží meč a v ľavej štít pôvodne so sovietskym znakom. Bez podstavca meria 62 metrov, s podstavcom 102 metrov. Je najvyššou v Európe a o 16 metrov prevyšuje Sochu slobody v New Yorku.

Nový ukrajinský trojzubec bude z európskej ocele, keďže oceľ od domáceho výrobcu zo Záporožskej oblasti nespĺňala požiadavky.

Socha stojí na návrší pri Dnepri je súčasťou múzea druhej svetovej vojny. S jej stavbou sa začalo v roku 1979, dokončená a slávnostne odhalená bola v roku 1981 v rámci otvorenia múzea. Odstránený sovietsky znak sa má stať jedným z jeho exponátov.

