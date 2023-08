Sagan svoj rozlúčkový šampionát na ceste nedokončil

Slovenský cyklista Peter Sagan nedokončil nedeľné preteky elite s hromadným štartom na MS v Škótsku. Trojnásobný majster sveta neudržal na náročnom mestskom okruhu v Glasgowe tempo s najlepšími a z pretekov odstúpil viac ako 110 km pred cieľom. Do cieľa neprišiel ani jeho krajan Matúš Štoček.

Pre 33-ročného Sagana to bol trinásty a zároveň posledný šampionát na ceste, keďže v ďalšom priebehu kariéry sa chce venovať už iba horskej cyklistike. Po príjazde do ulíc najväčšieho škótskeho mesta stratil kontakt s pelotónom v treťom z desiatich kôl okruhu a napokon sa rozhodol odstúpiť. Ešte výraznejšie za najlepšími zaostával v tom čase aj druhý slovenský zástupca v štartovej listine Štoček a ani on do cieľa 271,1 km dlhej trasy z Edinburghu do Glasgowa neprišiel.

Sagan ako jediný v histórii dokázal vyhrať MS trikrát za sebou - dúhový dres si obliekol v rokoch 2015 v Richmonde, 2016 v Dauhe i 2017 v Bergene. Až šesťkrát sa dostal medzi elitnú desiatku, vlani vo Wollongongu skončil siedmy. V Glasgowe nepatril v cestných pretekoch k favoritom. Na budúci víkend sa ešte na šampionáte v Glasgowe predstaví v cross country v horskej cyklistike, keďže si v tejto disciplíne chce vybojovať miestenku na budúcoročné OH v Paríži.