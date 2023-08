Google vydal varovanie pre všetkých, ktorí majú Gmail konto

Spoločnosť Google varuje používateľov, že začne odstraňovať ich účty, ak ich dlhšie nepoužívali. „Ak bude váš účet považovaný za neaktívny, pošleme vám niekoľko e-mailov s pripomienkami, ako aj vaše obnovovacie e-maily predtým, ako podnikneme akékoľvek kroky alebo odstránime akýkoľvek obsah účtu,“ uvádza spoločnosť Google v e-mailoch, ktoré odosiela používateľom. Správy s pripomienkami budú odoslané najmenej 8 mesiacov predtým, ako na vašom účte prebehne akákoľvek zmena, ubezpečuje spoločnosť Google.

V súčasnosti spoločnosť Google odstraňuje neaktívne účty po dvoch rokoch nečinnosti. To znamená, že ak sa dva roky neprihlásite do svojho účtu Google, váš účet bude vymazaný a súvisiaca Gmail adresa už nebude k dispozícii na používanie. V máji 2023 spoločnosť Google oznámila, že neaktívne účty začne odstraňovať v decembri 2023. Neaktívny účet je taký, ktorý sa nepoužíva alebo do ktorého sa nikto neprihlásil najmenej dva roky.

Spoločnosť Google bude používateľom posielať viacero oznámení, aby sa mohli prihlásiť a ponechať si svoje účty aktívne. Medzi ďalšie spôsoby zachovania aktívneho stavu vášho účtu patrí čítanie alebo odosielanie e-mailov, používanie služby Disk Google, sťahovanie aplikácií z Obchodu Play, používanie vyhľadávania Google a sledovanie služby YouTube cez prihlásený účet, zdieľanie fotografií alebo používanie funkcie Prihlásiť sa pomocou služby Google v službách tretích strán.

Rozhodnutie technologického giganta vymazať neaktívne účty pramení z obáv o bezpečnosť. Neaktívne účty sú často zraniteľné voči útokom, pretože je menej pravdepodobné, že majú zapnuté dvojfaktorové overovanie. To znamená, že ak útočník získa prístup k neaktívnemu účtu, môže ho využiť na prístup k iným účtom alebo na šírenie škodlivého softvéru. Ak máte neaktívne konto Google, môžete podniknúť kroky na jeho udržanie v aktívnom stave prihlásením sa aspoň raz za dva roky. Môžete si tiež zapnúť dvojfaktorové overovanie, vďaka ktorému bude vaše konto bezpečnejšie.

Čo s účtami zosnulých používateľov?

Spoločnosť Google potvrdila, že aktualizácia sa bude vzťahovať aj na neaktívne účty zosnulých používateľov. Technologický gigant má možnosť umožniť najbližším rodinným príslušníkom a zástupcom zrušiť účet zosnulej osoby. Za určitých okolností by sa s nimi mohol zdieľať aj obsah účtu zosnulého používateľa.