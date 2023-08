Na Slovensku sa dosiaľ nepotvrdil výskyt cerkáriovej dermatitídy

Na Slovensku sa dosiaľ nezaznamenala cerkáriová dermatitída. Na jej možný výskyt bol za posledných desať rokov prešetrovaný len jeden podnet. Ten sa však nepotvrdil. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Ochorenie sa často vyskytuje v Českej republike.

„V epidemiologickom informačnom systéme nemáme nahlásený výskyt cerkáriovej dermatitídy. Toto ochorenie nepatrí medzi povinne hlásené prenosné ochorenia v Slovenskej republike, preto je náročné presne identifikovať jeho skutočný celkový výskyt. Biológovia z ÚVZ však v rámci vlastných aktivít už roky sledujú vo vodných plochách využívaných na rekreačné kúpanie výskyt vodných slimákov ako možných hostiteľov cerkárií,“ skonštatovala.

Cerkáriová dermatitída je parazitárne ochorenie, ktoré je spôsobené larvami (cerkáriami) vtáčích motolíc. Ich životný cyklus je viazaný na vodné slimáky a vodné vtáky, hlavne kačice. Larvy sa vyvíjajú v slimákoch, z ktorých sa uvoľňujú do vody a snažia sa nájsť vodného vtáka, v ktorom by dokončili svoj vývojový cyklus. „Pokiaľ však pri 'hľadaní' narazia na kúpajúceho sa človeka, prenikajú aj do jeho kože (namiesto vtáčej), a to vyvolá u človeka kožnú imunitnú reakciu - svrbenie, pľuzgiere. Keďže človek nie je ich koncový hostiteľ, po pár dňoch odumrú a koža sa zahojí,“ ozrejmila Račková.

Podotkla, že lokality využívané na kúpanie sú vo väčšine prípadov upravované a kosené, čo znižuje pravdepodobnosť prítomnosti vodných slimákov. Pripomína tiež, že počas kúpacej sezóny si ľudia môžu overiť kvalitu vody prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na webe úradu.

ÚVZ zároveň upozorňuje na zásady kúpania sa na prírodných vodných plochách. Ľudia by mali vstupovať do vody postupne a vyhnúť sa prudkému ochladeniu organizmu. Myslieť by pritom mali na svoje schopnosti a sily a nepodceňovať ich. Úrad odporúča nevstupovať do neznámej vody ani do vody, ktorá pôsobí odpudivo alebo je v nej nahromadený odpad či riasy a sinice. Radí tiež nekúpať sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo alebo ak sa v okolí nachádzajú uhynuté zvieratá.