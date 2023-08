Pápež František chce navštíviť Kosovo

Na ceste do Kosova sa pracuje, zatiaľ však nie je isté, či sa uskutoční, spresnila hlava katolíckej cirkvi. František tiež zdôraznil, že nenavštívi žiadnu veľkú európsku krajinu, kým „neobehne“ tie menšie.

„Začal som s Albánskom a bol som síce v Štrasburgu, no nie vo Francúzsku. Aj keď pocestujem do Marseille, nebudem cestovať do Francúzska,“ povedal pápež. V roku 2014 bol niekoľko hodín v Štrasburgu na návšteve Európskeho parlamentu a Rady Európy. V septembri sa v Marseille zúčastní na ekumenickom podujatí Rencontres Méditerranéennes (Stredomorské stretnutia).

V súčasnosti je pápež v Portugalsku pri príležitosti Svetových dní mládeže 2023. Koncom augusta má na programe oficiálnu návštevu Mongolska.

V rozhovore potvrdil plány na cestu do rodnej Argentíny, kde nebol od svojho zvolenia za pápeža v roku 2013. „Momentálne myslím len na Argentínu. A možno Uruguaj,“ povedal František.