Republikánsky kandidát na prezidenta USA Christie nečakane navštívil Ukrajinu

Bývalý guvernér amerického štátu New Jersey navštívil aj Rusmi zničené dediny. Vyhlásil, že to, čo videl, ho ešte viac upevnilo v názore, že USA by mali pokračovať v pomáhaní Ukrajine brániť sa proti útokom Ruska.

Christie je druhým republikánskym prezidentským kandidátom, s ktorým sa Zelenskyj stretol. Prvým bol bývalý americký viceprezident Mike Pence, ktorý Kyjev navštívil v júni.

Bývalý guvernér novinárom povedal, že pri rozhovore so Zelenským sa nevenovali téme Donalda Trumpa, favorizovaného republikánskeho kandidáta.

Christie navštívil aj masový hrob v Buči pri Kyjeve, kde ruskí vojaci v prvých dňoch vojny páchali krutosti voči civilistom. Navštívil aj ťažko poškodené mesto Irpiň. V dedine Moščun sa modlil za ukrajinských dobrovoľníkov, ktorých ruskí vojaci zabili na začiatku vojny.

Christie zdôraznil pomoc USA Ukrajine počas vojny a miestnym predstaviteľom povedal: „V našej krajine sú milióny ľudí, ktorí vás podporujú.“

Jeho šance získať nomináciu republikánskej strany na prezidenta sú však malé. Hlavný republikánsky kandidát Trump predtým vyhlásil, že by dokázal ukončiť vojnu „za deň“ a využil by pri tom svoje vzťahy s ukrajinským aj ruským prezidentom.