Ceny pohonných látok prudko vzrástli, zrejme pribrzdia pokles inflácie

SaS nesúhlasí s vyššími daňami, očakáva odpoveď od ministra financií

DNES - 13:50 Ekonomické

Dočasne poverená vláda odborníkov má priviesť Slovensko v pokoji do volieb a nezapájať sa do predvolebného súboja návrhmi na vyššie dane. Upozornila na to v piatok strana SaS.