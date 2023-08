Ako súvisí vyprázdňovanie s priberaním? Tomuto venujte pozornosť, radí ošetrovateľ

Ošetrovateľ z amerického Austinu (štát Texas) Jonathan Mendoza vo videu zverejnenom na sociálnej sieti TikTok zaujal divákov po tom, ako vyrukoval s tvrdením, že telesné výlučky dokážu ovplyvniť hmotnosť človeka.

„Stavím sa, že ste nevedeli, že stolica má vplyv na hmotnosť – dobrý alebo zlý,“ začína Mendoza vo videu. „V prípade, že je váš tráviaci trakt akýmkoľvek spôsobom narušený, odrazí sa to aj na vašom tele, vrátane celkového zdravia,“ vysvetľuje zdravotník, podľa ktorého aj priberanie signalizuje ochorenie tela.

Mendoza ďalej tvrdí, že „zdravá stolica“ súvisí so zdravou hmotnosťou, zatiaľ čo „nezdravá stolica“ poukazuje na priberanie.

Ošetrovateľ pokračuje tvrdením, že priberanie možno prirovnať k zápalu kĺbu po zranení - „zlá stolica“ podľa neho indikuje zápal, ktorý v tele tvorí neporiadok.

„Predstavte si, že máte artritídu kolena. Koleno vám opuchne. To je presne ten problém,“ pokračuje Mendoza. „Teraz si predstavte, že máte artritídu brucha.“

Mendoza ďalej poukazuje na spôsob, akým sa životný štýl podieľa na priberaní. „Svoj životný štýl ukladáte presne sem, do tukových buniek, a sem, do pečene, a vyvolávate v nich zápal, ktorý sa ukladá v celom tele.“

U zdravého človeka podľa neho trávenie prebieha bez komplikácií, a jedlo sa po zjedení strávi, metabolizuje a nakoniec vylúči. „To je presne spôsob, ako funguje zdravie, však,“ pýta sa rečnícky Mendoza divákov. „Takže ak sa niečo zasekne a uloží v tukových bunkách alebo pečeni, je to pravdepodobne preto, že sa mi to nedalo vylúčiť.“

Holistický zdravotník sa podľa vlastných slov zakaždým pýta pacientov na frekvenciu vyprázdňovania počas dňa, na základe čoho hodnotí ich celkové zdravie. „Nepozerajte sa na to len ako na priberanie,“ dodáva. „Vnímajte to ako zdravie. Lebo zdravá stolica je známkou zdravého trávenia.“

Mendoza neskôr vo svojom podcaste The School of Doza spomenul, že zdravý človek by mal vylučovať stolicu každý deň. „Po jedle by ste mali byť schopní vylučovania. To by malo prebehnúť hneď ráno, keď je telo uvoľnené.“