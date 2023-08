Zastavme korupciu a UNAS kritizujú premiéra za prístup k mýtu, ÚV reaguje

Tvrdia, že jeho vláda nezasiahla, pričom mala šancu vysporiadať sa s touto podľa nich predraženou zmluvou. Úrad vlády (ÚV) pre TASR reagoval, že pracuje na tom, aby sa náklady na výber mýta znížili z doterajších 38 % na menej ako 15 %, a to už od budúceho roka.

„Žiaľ, predbežné reakcie tejto vlády sú veľmi vlažné. Toto bola možno jedna z posledných možností, ako by mohla práve úradnícka vláda, ktorá nemá žiadne politické zafarbenie, nezávisle a odborne zasiahnuť do drahej zmluvy s mýtom. Máme ju tu od roku 2009, na diaľniciach od roku 2010. Minulý rok sa mala skončiť, no NDS ju predĺžila pre tento a už aj pre budúci rok,“ uviedla Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.

NDS koncom júla výpočty nadácie kritizovala a uviedla, že dochádza k nezmyselnému porovnávaniu, pretože prepočítavať konverzným kurzom je podľa nich nezmyselné. „Chceme upozorniť, že nie je nezmyslom, ale zákonnou povinnosťou staré zmluvy v korunách prepočítavať po prechode na euro konverzným kurzom. Čiže ak NDS tvrdí, že je to nezmysel, tak navádzajú na nezákonné konanie,“ dodala Makarová.

„Nikto z tohto štátu tak nebojuje za spravodlivé mýto ako Únia autodopravcov Slovenska. Trinásť rokov tvrdého vyjednávania a troch štrajkov pre dopravcov absolútne nič neprinieslo. Je to hanba všetkých vlád, ktoré boli vo vláde počas podpisov zmlúv a dodatkov pre SkyToll,“ konštatoval predseda UNAS Stanislav Skala.

Na kritiku nadácie a únie dopravcov pre TASR reagoval aj hovorca predsedu vlády Peter Majer. „Naše rokovania s NDS či ministerstvom dopravy smerujú k tomu, aby sa náklady na elektronický výber mýta znížili z doterajších 38 % na menej ako 15 % , a to už od budúceho roka. K tomu sme sa zaviazali aj v programovom vyhlásení vlády,“ priblížil.

Podľa Nadácie Zastavme korupciu NDS nemusela postupovať opciou a predlžovaním zmluvy, ale mohla ostať nečinná a SkyToll by bol podľa zmluvných podmienok povinný v nezmenenej kvalite služby poskytovať za posledných podmienok, respektíve lacnejšie. „Určite budeme dávať podnety aj na Úrad pre verejné obstarávanie a na Najvyšší kontrolný úrad, či sa dodržala hospodárnosť a efektívne nakladanie s verejným majetkom,“ uzavrela Makarová.