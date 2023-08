Demokrati upozorňujú, že situáciu s pediatrami treba riešiť okamžite

Na vyriešenie problému podľa nej neexistuje jednoduché riešenie, najprv však treba situáciu urýchlene stabilizovať. Strana chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu.

„Pediatri už na jeseň avizujú, že vypovedajú služby a možno až tretina detí príde o svojho lekára. Je to akútne, keďže sa blíži aj chrípkové obdobie,“ skonštatovala Letanovská. Po komunikácii s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom verí, že rezort nájde spoločnú reč so zainteresovanými stranami. Stretnúť by sa mali na budúci týždeň s asociáciou nemocníc a zástupcami nemocničných i ambulantných lekárov. „Žiadame, aby našli urýchlené riešenie. My sme následne pripravení dodať 15 poslaneckých podpisov a zvolať mimoriadnu schôdzu NR SR, aby sme situáciu vyriešili ešte predtým, ako na jeseň deti nastúpia do školy,“ pripomenula Letanovská.

Upozornila, že väčšina pediatrov je v dôchodkovom veku a vypovedali svoju službu na ambulantnej pohotovosti. „Je to pre nich veľa, avizujú, že nevládzu, pracovná záťaž je podľa nich príliš dlhá a požadujú skrátenie služieb do 20.00 h. Na druhej strane sú nemocniční pediatri, ktorí slúžia na oddeleniach a prevádzkujú ústavnú pohotovostnú službu. Tiež majú množstvo služieb, mnohí z nich sú neatestovaní a nemali by slúžiť samostatne, niektorí sú v seniorskom veku, musia svoju prácu deliť medzi pohotovosť a oddelenie,“ upozornila Letanovská s tým, že dôležité je najmä upokojiť situáciu medzi ambulantnými a nemocničnými pediatrami.

Politické strany by sa podľa nej mali menej sústrediť na seba a podporiť zvládnutie tejto vážnej situácie. Ako dlhodobé riešenie vidí podporu budovania ambulancií v regiónoch, kde najviac chýbajú. „Priorita strany je vytvorenie 200 nových ambulancií lekárov prvého kontaktu a špecialistov. Ďalej zavedieme rezidentské programy pre lekárov v nedostatkových odboroch, najmä na ambulanciách, aby neodchádzali do zahraničia a mali dobré podmienky na prácu na Slovensku,“ dodala Letanovská.