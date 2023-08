Raši: Slovensko čerpá eurofondy pomaly, prídeme o stovky miliónov eur

Slovensko čerpá eurofondy pomaly, vláda odborníkov neprišla so žiadnym riešením, aby sme nemuseli peniaze vracať späť. Po bývalej vláde zostalo v končiacich eurofondoch nevyčerpaných približne 3,7 miliardy eur. SR určite príde o stovky miliónov eur. V piatok to na tlačovej konferencii povedal podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši.

Systém čerpania eurofondov si podľa Rašiho vyžaduje zmenu. Je potrebné zmeniť zákon o kontrole, verejnom obstarávaní tak, aby aj ministerstvá a štátni úradníci museli dodržiavať lehoty a hrozili im sankcie.

„Slovensko je jedna z mála krajín členských štátov EÚ, ktoré ešte v niektorých operačných programoch vykonáva 100-percentnú kontrolu všetkých výdavkov. Je to nesmierna záťaž na administratívne kapacity, ktoré štátu chýbajú, ale aj na prijímateľov, teda kraje, mestá, obce, podnikateľov a ostatných,“ uviedol Raši s tým, že je potrebné rozšíriť zjednodušené formy vykazovania aj vo vzťahu medzi Slovenskom a EÚ. Znížil by sa tak počet kontrol a auditov vo vzťahu k Slovensku.

Raši kritizoval aj poradenské centrá v regiónoch. Mali by sa zmeniť na vysunuté pracoviská eurofondových ministerstiev. Ušetrili by sa tak podľa neho finančné prostriedky a odborníci by mohli pracovať vo svojich regiónoch, necestovali by tak na týždňovky do Bratislavy.