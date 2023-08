Z rozhľadne sa zrútilo sedem detí

Záchranári z troch krajov a päť hasičských jednotiek zasahuje pri rozhľadni Triangl v českej obci Markvartice. Vo štvrtok krátko pred 21:00 hod. tam došlo k pádu siedmich detí vo veku osem až 15 rokov, informuje portál idnes.cz. Na pomoc boli privolané aj vrtuľníky leteckej záchrannej služby z Liberca a Prahy.

"Na mieste je päť jednotiek. Pôvodne sme dostali hlásenie o šiestich deťoch, ale v súčasnosti registrujeme sedem osôb. Zasahujeme spolu so záchranármi a políciou. Hasiči pomáhajú s transportom zranených v neprístupnom teréne. Postupne ich odovzdávame do starostlivosti záchrannej služby," uviedol hovorca hasičov Petr Pelikus pre iDNES.cz.

Podľa dostupných informácií sa mala zrútiť podlaha vyhliadkovej plošiny. Štyri deti s podozrením na vážne zranenia prevážajú do traumacentra v Prahe a dve deti so stredne ťažkými zraneniami do Děčína, informovala ČTK. Podľa informácií portálu deník.cz mali byť deti z tábora vo Veľkej Bukovine.