Video: 4 triky, ktoré musíte ovládať pri správnom pestovaní hortenzií

Esteticky príťažlivé hortenzie lákajú záhradkárov pestrou škálou farieb kvetov a hustými listami. V záhone by ich chcel mať každý, no len málokomu sa darí pestovať ich tak, aby sa im skutočne darilo – tieto kvetiny sú totiž známe vysokou citlivosťou a rýchlym vädnutím v prípade, že sa im nedostáva adekvátnej opatery.

Pestovanie hortenzií sa záhradkárom snaží uľahčiť TikTokerka Keli Rabonová, ktorá sa s divákmi vo videu podelila o niekoľko tipov pri pestovaní.

Podľa Rabonovej je v prvom rade dôležité poznať správne miesto, na ktorom sa hortenziám bude dariť. Rozhodne by ste ich nemali umiestňovať na priame poludňajšie slnko. Ranné slnečné lúče im však neprekážajú, a tak sa budú skvele vynímať v na východ smerujúcich záhonoch.

Hortenzie by ste ďalej nemali sadiť rovno pod stromy, kde by sa ich korene mohli navzájom oberať o vodu a živiny z pôdy.

Podľa Rabonovej je ďalej najlepšie polievať hortenzie raz až dvakrát za deň, pričom na jednu rastlinu by ste mali minúť asi 1,5 litra vody. Kvety by ste okrem toho mali sadiť do kvalitnej pôdy, ktorá zamedzí preliatiu a následnému hnitiu koreňov.

Rabonová dodáva, že aspoň raz za týždeň by ste mali hortenzie pohnojiť tuhým hnojivom. Na záver prezrádza aj svoj tajný recept pre dokonalé kvety: podľa Keli ich treba každý deň postrekovať čistou vodou.