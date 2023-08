S mužom na streche bytovky vyjednávali niekoľko hodín

„Na miesto sme okamžite vyslali viaceré hliadky. Prví na miesto dorazili policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorí s mužom nadviazali kontakt a policajti z obvodných oddelení, ktorí zabezpečili okolie domu, aby nedošlo k prípadnému zraneniu nezúčastnených osôb,“ uviedla polícia.

Operačný dôstojník vyhodnotil situáciu a na miesto vyslal špecializovaný tím zložený z policajných vyjednávačov, psychológov, ale aj policajný pohotovostný útvar, ktorý bol pripravený zasiahnuť na základe vývoja situácie.

Policajní vyjednávači s mužom niekoľko hodín intenzívne komunikovali. „Ich prioritou bolo hlavne dostať muža do bezpečia a bez následkov ho odovzdať do rúk privolaných záchranárov. Po takmer šiestich hodinách boli úspešní, muž začal spolupracovať a k fatálnym následkom na jeho zdraví a živote nedošlo. Krátko po polnoci ho previezli záchranári do nemocnice,“ informovala polícia.