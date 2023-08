V Niamey sa zišli stovky ľudí, niektorí s ruskými vlajkami v rukách

Demonštráciu zvolali občianske združenia na výročie získania nezávislosti od Francúzska 3. augusta 1960, upozorňuje TASR. Francúzsko vo štvrtok pripomenulo junte, ktorá sa v Nigeri minulý týždeň chopila moci, že bezpečnosť diplomatických priestorov a personálu je povinnosťou vyplývajúcou z medzinárodného práva, a najmä z Viedenských dohovorov.

Počas násilnej nedeľnej demonštrácie v Niamey zaútočili demonštranti na budovu francúzskeho veľvyslanectva. Tento incident viedol francúzsku vládu k tomu, aby v utorok začala s evakuáciou svojich občanov z Nigeru. V priebehu stredy tak Paríž podľa najnovšej bilancie evakuoval 1079 ľudí vrátane Nefrancúzov.

Evakuačný let z Nigeru v stredu uskutočnilo aj Taliansko.

Spojené štáty v stredu nariadili evakuáciu svojich zamestnancov, ktorí nie sú nevyhnutní pre chod veľvyslanectva v Niamey. Londýn urobil to isté vo štvrtok, pričom sa zmienil o „protestoch, ktoré môžu byť násilné“.

Napätie v Nigeri stúpa od minulej stredy (26. júla), keď sa bývalý veliteľ prezidentskej stráže generál Abdourahamane Tiani ako vodca aktérov vojenského prevratu chopil moci a internoval demokraticky zvoleného nigerského prezidenta Mohameda Bazouma a jeho rodinu.

Na Bazoumovo okamžité prepustenie vo štvrtok vyzval aj americký prezident Joe Biden, ktorý vo svojom vyhlásení zdôraznil potrebu zachovania demokracie v krajine.

„Vyzývam na okamžité prepustenie prezidenta Bazouma a jeho rodiny a na zachovanie ťažko vydobytej demokracie v Nigeri,“ uviedol Biden vo vyhlásení.

Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), ktorému momentálne predsedá Nigéria, uviedlo, že sa pripravuje na vojenskú operáciu, pričom však zdôraznilo, že je to „posledná možnosť“, ktorá by prichádzala do úvahy.

AFP podotkla, že od stredy do piatka sa v nigérijskej Abuji koná schôdzka náčelníkov štábov armád západoafrických štátov venovaná Nigeru. V nedeľu vyprší ultimátum, ktoré organizácia ECOWAS dala vzbúrencom v Nigeri a v ktorom požaduje návrat k ústavnému poriadku.