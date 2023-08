7 trikov realitných agentov, na ktoré si pri kúpe nehnuteľnosti treba dať pozor

Tlak do rýchlych rozhodnutí, zavádzanie či manipulácia – to sú len niektoré z techník skúsených predajcov nehnuteľností, s ktorými sa môžete stretnúť aj vy pri výbere novej nehnuteľnosti.

Vyhnite sa najčastejším trikom realitných agentov, ktoré používajú pri predaji:

1. Neuvedú cenu

V prípade, že sa o nehnuteľnosť uchádza viac záujemcov, agent sa snaží získať čo najlepšiu cenovú ponuku. Z toho dôvodu nemusí kupcom hneď prezradiť konečnú cenu. Na prvý pohľad nejde o škodlivú stratégiu, no ak sa týka aj vás, dajte si pozor na to, aby ste napokon neponúkli viac ako ste pôvodne plánovali.

2. „Konajte rýchlo, lebo oň prídete.“

Kupci sa hromadia, pôvodný majiteľ sa ponáhľa, ponuka je časovo obmedzená. Aj tieto slová môžete počuť z úst realitného agenta, ktorý sa snaží zahnať vás do časovej tiesne, v ktorej konáte nepremyslene. Za každých okolností si preto doprajte dostatok času na zváženie všetkých plusov a mínusov kúpy nehnuteľnosti.

3. Tajné kódy

Šifry, ktoré niektorí predajcovia používajú pri ponuke nehnuteľnosti, by sme mohli označiť aj ako zavádzanie. Ide o frázy typu „dom má veľký potenciál“ alebo „potrebuje menšiu prerábku“ - v skutočnosti je zrejmé, že do domu alebo bytu budete musieť po kúpe investovať viac peňazí.

4. Zhovorčivosť

Realitní agenti sú tak trochu aj psychológovia. Počas prehliadky nehnuteľnosti sa snažia udržiavať so záujemcom rozhovor, aby z neho získali čo najviac osobných a finančných informácií. Tie môžu následne využiť na to, aby tlačili na jeho slabé miesta.

5. „Ponúknite viac.“

Niekedy má nátlak predajcov priamejšiu formu, a rovno vám navrhnú zvýšiť ponuku. Nenechajte sa však vmanipulovať do pre vás nevýhodnej hry, a vždy majte na pamäti rozpočet, aký ste ochotní minúť.

6. „Znalecký posudok netreba.“

Niektorí realitní agenti vám budú tvrdiť, že za znalecký posudok k nehnuteľnosti zbytočne vyhodíte peniaze, keďže je podľa nich bezproblémová. K takémuto správaniu sa neraz uchyľujú najmä pri domoch a bytoch, ktoré sú už dlhší čas na predaj. Opäť netreba spadnúť do pasce, a ak si nie ste istí, posudok si rozhodne vyžiadajte.

7. Nekupujte celé susedstvo

V snahe vzbudiť čo najlepší dojem z nehnuteľnosti realitní agenti často zdôrazňujú jej výhodné postavenie v rámci okolia. Občianska vybavenosť je síce objektívnym faktorom pri kúpe, no pri hodnotení nehnuteľnosti sa neobmedzujte len na ňu. Vašou prioritou by v prvom rade mal byť samotný dom alebo byt, až potom sa zamerajte na to, či vám vyhovuje aj jeho okolie.