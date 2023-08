Stovka lekárskych časopisov upozorňuje na riziko jadrovej katastrofy

Vo štvrtok o tom na svojom webe informoval denník Le Monde. Táto výzva prichádza v čase, keď sa ruský prezident Vladimir Putin vyhráža možným použitím jadrových zbraní na Ukrajine, keď Severná Kórea pokračuje vo svojom programe testovania rakiet a keď sú iniciatívy na nešírenie jadrových zbraní zablokované.

„Nebezpečenstvo je značné a narastá,“ napísali v úvodníku redaktori jedenástich popredných lekárskych časopisov vrátane BMJ, Lancet, JAMA a New England Journal of Medicine. „Jadrové štáty musia eliminovať svoje jadrové arzenály skôr, ako zlikvidujú nás,“ zdôrazňuje sa v úvodníku.

„Skutočnosť, že všetky tieto popredné časopisy sa dohodli na uverejnení rovnakého úvodníka, zdôrazňuje mimoriadnu naliehavosť súčasnej jadrovej krízy,“ povedal Chris Zielinski zo Svetového združenia lekárskych vydavateľov.

Editoriál bol uverejnený v týždni, keď sa vo Viedni konalo zasadnutie prípravného výboru pre novú revíziu Zmluvy OSN o nešírení jadrových zbraní, ktorá nadobudla platnosť v roku 1970.

Nové - v poradí desiate - preskúmanie tejto kľúčovej zmluvy v roku 2022 nevyústilo do prijatia spoločného vyhlásenia, pripomenul Le Monde s tým, že Spojené štáty tento neúspech pripísali Rusku a jeho „cynickým obštrukciám“.

Le Monde zároveň dodal, že svet si v nedeľu pripomenie 68. výročie prvého použitia jadrových zbraní proti civilistom, keď Spojené štáty 6. augusta 1945 zhodili atómovú bombu na japonské mesto Hirošima.

Autori citovaného úvodníka zdôraznili, že akékoľvek použitie jadrových zbraní „by malo pre ľudstvo katastrofálne následky“. Dokonca aj „obmedzená“ jadrová vojna, ktorá by zahŕňala len 250 z 13.000 jadrových zbraní na svete, by mohla usmrtiť 120 miliónov ľudí a spôsobiť globálny klimatický rozvrat, čo by viedlo k hladomoru a ohrozeniu životov dvoch miliárd ľudí.