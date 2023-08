Video: Batoľa vozilo na bicykli sliepku. Toto snáď nedokážu ani v cirkuse!

Malý chlapec sa rád hráva so sliepkou na rodinnej farme. Teraz ju vzal na prechádzku na bicykli.

Na sociálnej sieti TikTok sa objavilo video, ktorého hlavným hrdinom sa stalo batoľa voziace sliepku. Vidieť, že ju má rád, pretože s ňou zaobchádzal veľmi opatrne.

Chlapec na videu vzal do rúk sliepku a pomaly ju položil na bicykel. Sliepka sa prichytila nohami. Potom veľmi opatrne bicykel zdvihol a pomaly obišiel príjazdovú cestu. V pozadí znie hlas ženy, ktorá hovorí, že nevie, ako to predtým dokázal a či sa mu to znova podarí. Zrejme to teda neskúšal prvýkrát.