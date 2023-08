Útočník z pittsburskej synagógy dostal trest smrti

Polícia pátrala po utečenom levovi. Ukázalo sa, že nebezpečný predátor je plyšový

Berlínska polícia sa opäť pustila do pátrania po utečenom levovi, ale tak ako pred dvoma týždňami to bol falošný poplach. Vtedy to bol napokon diviak, teraz plyšový lev.