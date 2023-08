Video: Zoo musela vysvetľovať divákom, že do výbehu nezavrela muža v kostýme medveďa

Zoo vo východočínskom meste Chang-čou bola nútená zverejniť stanovisko, v ktorom potvrdila, že v jednom z výbehov neumiestnila človeka v medveďom kostýme.

K vyhláseniu prišlo po tom, ako sociálne siete zaplavili videá zo zoo, ktoré zachytávajú zvláštne správanie medveďa. Ten sa v nich prechádza po dvoch zadných nohách a zdanlivo máva na návštevníkov.

This is the real sun bear, its legs are very short, look at the bear in the video, its legs are more like human legs. pic.twitter.com/f4oNjbJKb6