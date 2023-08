Sadenie stromčekov v záhrade: 4 chyby, ktoré sabotujú vašu snahu o dokonalý výsledok

Pri skrášľovaní súkromného pozemku netreba brať na zreteľ len trávnik, kríky a kvetiny. Dôležitou súčasťou záhrady sú aj stromy, ktoré počas leta poskytnú osviežujúci tieň, ale tiež prečistia vzduch v okolí a pohostia vtáky a iné opeľovače.

Na to, aby sa stromu vo vašej záhrade darilo, nestačí vykopať dieru v zemi a zasadiť ho do nej. Pri sadení treba brať ohľad na niekoľko faktorov, ktoré do výraznej miery určujú mieru úspechu.

Naučte sa plánovať

Sadenie stromov na dvore alebo v záhrade nie je komplikované, no nemalo by sa zaobísť bez náležitého plánu. Vyhnite sa pritom štyrom najčastejším chybám: