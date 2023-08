Zrážka autobusu s osobným autom: Z miesta hlásia zdržanie

Na Botanickej ulici v Bratislave smerom na Most Lanfranconi sa zrazil autobus s osobným autom. Vodiči by mali rátať so zdržaním asi 20 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Nehoda sa stala aj na Prievozskej ulici pri Edison Parku smerom do centra. Zrazili sa tam dve autá. Blokovaný je pravý pruh. Vodiči tam však nemusia rátať so zdržaním.