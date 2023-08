Richard Sulík: Je potrebné sústrediť sa na zvyšovanie ekonomického rastu

Spoločne s členom Rady pre ekonomický rast Mariánom Viskupičom a predsedom výboru pre program a zároveň členom Rady pre ekonomický rast Eugenom Jurzycom uviedli, že SaS má v programe 96 bodov, ktoré podporujú ekonomický rast. Strana SaS nebude súhlasiť so zvyšovaním daní a odmieta aj znižovanie dôchodkov.

„Daňový systém je komplikovaný. Riešením je zaviesť rovnú daň najviac na úrovni 19 percent s minimom výnimiek,“ povedal Viskupič s tým, že strana navrhuje zaviesť aj každoročnú valorizáciu odpočítateľnej položky a iných položiek, ktoré znižujú daňový základ. Rovná daň totiž podľa Viskupiča zlepší podnikateľské prostredie.

Riešením je podľa SaS aj presadenie daňovej brzdy či postupné uvoľnenie odpisovania majetku a odstraňovanie bariér rodinného podnikania. Samosprávy tiež musia byť na jednej úrovni so štátnou správou. Strana SaS v rámci svojich návrhov uviedla, že časť z príjmov obcí by mala pochádzať z ekonomických aktivít na ich území.

Jurzyca sa vyjadril, že by mala krajina testovať podnikateľské zákony, či nie sú horšie než v susedných krajinách. Mali by sme sa po vzore Poľska tiež sústrediť na odbúravanie bariér pre slovenské firmy na európskych trhoch.

Minister financií Michal Horváth minulý týždeň vyzval zástupcov politických strán, aby prichádzali s vlastnými návrhmi, ktoré by však mali byť konkrétne a merateľné. „Situácia vo verejných financiách je veľmi vážna, preto privítame akékoľvek námety. Pomôže to aj tomu, aby sa po voľbách rozpočet rýchlejšie zostavil a uviedol do praxe, ak tam budú opatrenia, ktoré už majú podporu politických strán,“ vyhlásil minulý týždeň po rokovaní vlády Horváth. Sulík na tlačovej konferencii návrhmi strany SaS reagoval na Horváthovu výzvu.