Pfizer oznámil pokles zisku aj tržieb v 2. štvrťroku

Remišová: Vyzývame vládu, aby v prípade vysokých cien energií konala

DNES - 12:49 Ekonomické

Vláda by mala pripraviť opatrenia, ktoré by riešili vysoké ceny energií na rok 2024. Vyzvala ju na to strana Za ľudí, ktorá k cenám energií zvažuje aj zbieranie podpisov na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze.