3 nečakané faktory, ktoré oslabujú účinnosť krému na opaľovanie

Krém na opaľovanie je aj v našich končinách nevyhnutnou súčasťou slnečných a horúcich dní. Po nanesení na pleť nám sľubuje ochranu pred ultrafialovým žiarením zo slnka, čím zároveň zaručuje odolnosť voči spáleniu a rakovine.

Hoci sa textúra krémov na opaľovanie javí ako hustá a odolná, v skutočnosti stačí niekoľko drobných zmien na to, aby ste ju poškodili, a tým aj oslabili ich účinnosť. Patria k nim aj tieto nečakané faktory.

Uschovávanie v rozhorúčenom aute

Keď máte namierené do akvaparku alebo na turistiku, ľahko sa môže stať, že si ochranný krém zabudnete v aute. Mnohých táto skutočnosť netrápi natoľko, aby sa poň rýchlo vrátili, no s takto odloženou nádobou potom do budúcna netreba počítať ako s ochranným prvkom.

Napriek tomu, že nás chráni pred slnkom, krém na opaľovanie netreba nechávať v horúcich teplotách ani na priamom slnku. Teplo totiž ničí jeho konzistenciu a oddeľuje jednotlivé účinné zložky, takže po nanesení na pokožku sa stráca požadovaný účinok.

V prípade, že trávite celý deň na kúpalisku, alebo si potrebujete krém nechať v aute, izolujte ho v chladnejšej nádobe alebo v chladnejšom vrecku, prípadne ho zabaľte do osušky. Ak však zabudnete krém v aute a bez ochrany, nahraďte ho novým balením.

Mrazenie krému

Odkladanie opaľovacieho krému do mrazničky sa počas horúcich letných dní môže javiť ako skvelý nápad, ako sa pod slnkom okamžite schladiť. Bohužiaľ, aj v tomto prípade však riskujete rozloženie jeho konzistencie a následné oslabenie účinku.

Pre lepšie pochopenie je nutné zamerať sa na zloženie krému na opaľovanie. V skutočnosti ide o emulziu, v rámci ktorej voda obklopuje drobné kvapôčky oleja. Keď voda zamrzne, dôjde k oddeleniu vodnej a olejnatej časti, takže krém sa na pokožke nebude dať rovnomerne rozotrieť, a tak vás ochráni len nedokonale.

Premiestňovanie do inej nádoby

V prípade, že chcete krém na opaľovanie uzavrieť v inej nádobe, opäť tým riskujete zmenu jeho konzistencie. Jeho ochranný obal je totiž navrhnutý tak, aby presne vyhovel požiadavkám na jeho optimálne dlhodobé fungovanie, a tak manipulácia s nádobou môže krému uškodiť rovnako ako vysoká alebo nízka teplota.