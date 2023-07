Dotácia na opatrenia proti medveďom pre mesto nič nerieši, tvrdí primátor Detvy

Pre TASR to v pondelok uviedol primátor mesta Branislav Baran s tým, že Detva nemá problém so šelmami, ktoré by chodili do nezabezpečených kontajnerov.

Ako ďalej uviedol, všetky voľne stojace kontajnery, napríklad na Kaľamárke alebo Chrapkovej, sú proti medveďom zabezpečené. Doplnil, že ani elektrické ohrady alebo iné formy ohradenia alebo konštrukcií nemajú kde použiť. Podľa primátora sa medvede v niektorých častiach dostávajú až do dvorov rodinných domov. „Keby sme im v tom chceli zabrániť, museli by sme ohradiť možno aj celú Detvu,“ reagoval.

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR eviduje v Detve a v jej okolí problémového medveďa. Šelma sa pôvodne z detvianskej miestnej časti Kostolná presunula do časti Malý Sliač pri Vígľaši. „Opäť sme však dostali hlásenia o jej výskyte v intraviláne Detvy. Je to medveď, ktorý nejaví známky plachosti ani pri použití averznej terapie,“ objasnil. Podľa medializovaných informácií sa totiž medveď počas predposledného júlového víkendu v noci prechádzal v okolí autobusovej stanice a obchodného centra v Detve.

Obce môžu získať z Environmentálneho fondu dotáciu na preventívne opatrenia proti škodám spôsobeným medveďom hnedým. „Podporené budú projekty na nákup, výstavbu a zabezpečenie stojísk na komunálny odpad a kontajnerov, prípadne aj na zaobstaranie elektrických ohradníkov či iných foriem ohradenia alebo konštrukcií. Práve účinné preventívne opatrenia preukázateľne pomáhajú spolužitiu ľudí a veľkých šeliem,“ skonštatoval hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.