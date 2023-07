Prigožin: Vagnerovci nateraz neplánujú nábor nových bojovníkov

„V súčasnosti sa snažíme definovať naše ďalšie úlohy, ktoré sa stávajú čoraz jasnejšími. Bezpochyby pôjde o akcie vykonané v mene Ruska,“ povedal v nahratej správe v aplikácii Telegram hlas, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou patrí Prigožinovi.

Šéf vagnerovcov tiež dodal, že niektorí z jeho bojovníkov sa „bohužiaľ presunuli do iných mocenských štruktúr“, no pravdepodobne sa budú chcieť vrátiť naspäť do jeho žoldnierskej skupiny.

„Kým nemáme nedostatok príslušníkov, nebudeme robiť nové nábory,“ vyhlásil Prigožin. Zároveň vyhlásil, že ak bude Rusko potrebovať posilniť ochranu svojich záujmov, „vagnerovci s určitosťou naberú nových členov“.

The Guardian pripomína, že budúcnosť Vagnerovej skupiny je po júnovom neúspešnom pokuse o vzburu proti veleniu ruskej armády stále nejasná. Časť vagnerovských žoldnierov následne odišla z ruských základní do Bieloruska. Prigožin vtedy zverejnil video, v ktorom svojich bojovníkov vyzýva, aby „zbierali sily na novú cestu v Afrike“.