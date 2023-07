Od zníženia veku pre vstup do polície sa do nej hlási 316 záujemcov pod 21 rokov

„Od januára 2023 až doteraz bolo celkom doručených 2023 žiadostí o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru (PZ). Z toho 525 žiadostí bolo doručených od osôb mladších ako 21 rokov,“ doplnil rezort vnútra.

Ministerstvo pripomenulo, že PZ dlhodobo realizuje v oblasti prijímania do služobného pomeru viaceré aktivity a akcie, ktoré majú potenciálnym záujemcom priblížiť a propagovať prácu. Kampaň na nábor nových záujemcov a predstavovanie práce policajta robilo aj policajné prezídium.

Rezort pripomenul, že v júli nadobudla účinnosť novela, ktorou sa docielilo zníženie vekovej hranice pre vstup do polície z 21 na 18 rokov. Absolventom škôl to umožnilo bezprostredne po získaní úplného stredoškolského vzdelania a po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania plnohodnotne nastúpiť do služieb polície.