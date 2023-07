V tejto obuvi nikdy nechoďte na letisko. Radšej ju zbaľte do kufra

Nosiť pohodlnú obuv výrazne spríjemňuje cestovanie. Tento druh obuvi však radšej nechajte v kufri a na letisko si obujte niečo iné.

Skúsená cestovateľka Annabelle Spranklen pre Glamour napísala, ktoré topánky nie sú vhodné na letisko. Hoci sa sandále javia ako pohodlná voľba na cestovanie, môžu vás na letisku zdržať. Kovové pracky často spúšťajú bezpečnostný alarm, čo znamená, že cez kontrolu musíte prejsť naboso. Áno, po tej špinavej zemi.

Mali by ste sa mali vyhnúť aj žabkám. Letuška Andrea Fischbach pre The Sun povedala: „Ak máte rýchly prestup a potrebujete sa presúvať medzi terminálmi, je najlepšie mať obuv, ktorá podporuje mobilitu.” Preto neodporúča topánky na vysokom podpätku či akékoľvek šľapky, a to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Letecká analytička CNN Mary Schiavo to podporila tým, že by to mohlo spôsobiť problémy počas letu v prípade núdze.

Ani tenisky nie sú správna voľba

Možno si myslíte, že tenisky sú stávkou na istotu, ale so šnurovaním prichádzajú iné problémy. Ak sa ponáhľate, šnúrky vás môžu pri vyzúvaní a obúvaní pri kontrole zbytočne vystresovať a zdržať

Najlepšou obuvou na letisko sú podľa Annabelle nazúvacie topánky či tenisky so zipsom. Okrem toho radí vziať si so sebou ponožky navyše. Ak sa budete pri kontrole vyzúvať a kráčať po podlahe len v ponožkách, môžete si ich potom hneď prezliecť.