Tréner psov varuje: Tieto 4 plemená nie sú vhodné pre začiatočníkov

Popredný tréner psov Will Atherton je presvedčený, že najväčšou chybou, ktorú majitelia domácich zvierat môžu spraviť, je výber nesprávneho plemena. Ak ste napríklad aktívnym dobrodruhom, veľký a energický pes by sa mohol hodiť, no ak nie, temperamentný pes môže byť strašnou chybou.

Will Atherton sa preto s portálom Mirror podelil o to, s ktorými plemenami by vám to pri prvom psovi nemuselo vyjsť. Upozorňuje špeciálne na pracovné plemená. Tie sú veľmi motivované a neustále plné energie. V prvom rade je to belgický ovčiak. Na sociálnych sieťach vidieť mnoho ľudí, ktorí dokážu z tohto plemena dostať to najlepšie. Nenechajte sa tým oklamať, sú to skúsení tréneri, ktorí už majú čo-to za sebou.

Tréner taktiež radí začiatočníkom, aby sa vyhýbali kaukazským ovčiakom, anatolským pastierskym psom a populárnym border kóliám. Samozrejme, aj tu existujú výnimky, no podľa Athertona by sa týmto plemenám mala vyhýbať výrazná väčšina psíčkarov-začiatočníkov.

V nesprávnych rukách a bez správnej úrovne výcviku psovi zostane deštruktívne správanie, ako je hryzenie všetkých a všetkého naokolo. „Nezvládnutie ochranných inštinktov týchto plemien môže viesť k uhryznutiu a reaktívnemu správaniu,“ vysvetlil.

Na vlastnej koži videl množstvo psov, ktoré boli zbytočne utratené alebo odvezené do útulkov, pretože si majitelia nevedeli rady.

Dobrou správou je, že existuje veľa plemien, ktoré sú vhodné pre prvomajiteľov. Sú prirodzene priateľské, s nižšou hnacou silou a úrovňou energie. Najvhodnejšie sú podľa trénera labradory a zlaté retrievery: „Existuje dôvod, prečo sú tieto plemená celosvetovo najpopulárnejšie, a to preto, že sa chcú učiť, milujú svojich majiteľov a nie sú tak náročné na cvičenie.” Ak hľadáte menšieho psieho spoločníka, potom odporúča plemeno Kavalier King Charles Španiel. Ide o priateľské a ľahko trénovateľné psy.

Upozorňuje však, že to nie je len o výbere plemena: „Je neuveriteľne vzrušujúce pridať do svojej rodiny nového člena, ale nezabudnite zvážiť množstvo času, ktoré musíte venovať cvičeniu, tréningu, socializácii a starostlivosti o svoje nové šteniatko, ako aj úroveň skúseností.”

