Veľký Draždiak slúži na osvieženie ľudí. Pre psy využite tieto vodné plochy, upozorňuje mestská časť

Pripomína to mestská časť (MČ) s tým, že v okolí jazera zároveň platí zákaz voľného pohybu psov. Za porušenie pravidiel je možné udeliť pokutu. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.

„Na osvieženie svojich psov môžu majitelia využiť vodné plochy ako Chorvátske rameno alebo o kúsok vzdialenejší Malý Draždiak,“ odkazuje samospráva.

Ak majiteľ psa zákaz porušuje, je možné ho napomenúť. Ak na neho slovné upovedomenie nezaberie, je možné privolať mestskú políciu. Len tá má v kompetencii kontrolu dodržiavania pravidiel. V prípade spáchania priestupku ho môže pokutovať.

Počas víkendu je zároveň možné stretnúť aj cyklohliadky. Tie kontrolujú situáciu na miestach verejnej rekreácie a dohliadajú na nezodpovedných psičkárov, ale aj na prípadných zakladateľov nelegálnych ohnísk. „Aj tie sú totiž častým problémom,“ priznáva samospráva.

V tejto súvislosti dáva mestská časť do pozornosti to, že od 10. júla je až do odvolania vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Vyzýva preto na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti. Počas tohto obdobia je zakázané okrem iného zakladanie ohňa aj v priestoroch na to určených, teda aj na oficiálnych ohniskách, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru. Platí tiež zákaz vypaľovania bylín či kríkov, ako aj spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve.