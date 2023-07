Periete tieto veci v práčke aj vy? Nerobte to, môžu ju nenávratne poškodiť

Životnosť práčky sa odvíja aj od toho, čo do nej vložíme. Nasledujúce predmety do nej určite nepatria. Poškodíte tak nielen práčku, ale aj samotné veci.

Topánky

Hoci sa niektoré topánky zdajú byť odolné, pranie v práčke ich môže poškodiť. Rovnako tak aj práčku. Nielenže topánky môžu poškriabať bubon, ale môžu tiež spôsobiť nerovnováhu, ktorá vedie k silným vibráciám počas cyklu odstreďovania. Samotné topánky môžu pri praní stratiť svoj tvar. Namiesto toho ich radšej vyčistite ručne mäkkou kefou a jemným čistiacim prostriedkom.

Tašky alebo batohy s kovovými časťami

Pranie ruksakov alebo tašiek s kovovými zipsami, prackami alebo iným kovaním v práčke môže poškodiť bubon aj samotné veci.

Kovové časti môžu poškriabať vnútro stroja a hmotnosť môže spôsobiť problémy s vyvážením. Namiesto toho na ruksaku vyčistite len znečistené miesta alebo ho dôkladne umyte ručne, ak je to potrebné.

Plyšové zvieratá s batériami alebo elektronickými súčiastkami

Mnoho detských hračiek má v súčasnosti elektronické súčiastky, najmä plyšové hračky. Ak by ste tieto komponenty omylom vložili do práčky, mohlo by ich to nenávratne poškodiť.

Ak takáto plyšová hračka potrebuje vyčistiť, použite na to vlhkú handričku.

Pelechy pre domáce zvieratá s voľnou výplňou

Ak má pelech voľnú výplň v podobe penových guľôčok či drvenej peny, nemali by ste ho prať v práčke. Náplň sa môže zhlukovať, spôsobiť nerovnováhu a potenciálne poškodiť motor práčky. Navyše srsť domácich zvierat môže upchať filter a drenážny systém práčky. Vždy radšej postupujte podľa pokynov od výrobcu pelechov.

Detské ponožky

Detské ponožky miznú alarmujúco rýchlo, to zrejme pozná každý rodič. Jedným z vinníkov môže byť práve práčka. Detské ponožky sú také malé, že sa dajú nasať do hadíc a vetracích otvorov na práčke. Tak môžu upchať stroj, čo vedie k zaplaveniu a nákladným opravám. Takéto drobné veci perte v práčke, len ak máte sieťované vrecko na pranie.