Mladá Slovenska utrpela zranenia pri potápaní sa v rakúskom jazere

Slovenka sa so svojím rovnako starým partnerom potápala v piatok popoludní zhruba o 16.30 h v okolí pláže Kohlbauernaufsatz v dedine Unterach. Pravdepodobne pritom narazili na inú skupinu potápačov. Pár chcel preplávať nad ňou, pričom žena pomerne rýchlo vystúpila z 15-metrovej hĺbky smerom k hladine. Jej partner to zaregistroval a pokúsil sa ju pritiahnuť k sebe, pričom spolu následne pomaly vystúpili na hladinu, píše server.

Do príchodu záchranárov bol žene podávaný kyslík. So zraneniami bližšie neurčeného stupňa bola následne vrtuľníkom transportovaná do nemocnice v meste Vöcklabruck.