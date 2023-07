Ako správne rozmraziť rybu: Takto to radšej nikdy nerobte

Mať v mrazničke uložené ryby sa vždy oplatí. Stačí ich vždy len vybrať, rozmraziť a následne pripraviť na stovky rôznych spôsobov. Ako však rybu rozmraziť, aby neutrpela jej kvalita?

Rozmrazovanie rýb nie je síce veda, no pár základných vecí by ste mali vedieť. V prvom rade to, že skratky sa pri tom nevyplácajú.

Máte čas? Rozmrazujte v chladničke

Jeden z najbezpečnejších a najlepších spôsobov rozmrazovania rýb je v chladničke cez noc. Jediné, čo musíte urobiť, je presunúť ich z mrazničky do chladničky predtým, ako pôjdete spať. Ráno budú pripravené na varenie či pečenie. Ak je ryba tenká, rozmrazí sa za kratší čas. Pred prípravou nezabudnite rybu osušiť papierovými utierkami.

Nemáte čas? Vyskúšajte silu studenej vody

Ďalším šikovným spôsobom, ktorý je o niečo rýchlejší, je rozmrazovanie rýb v studenej tečúcej vode. Táto technika by nemala trvať dlhšie ako 30 minút. V prípade tenších kúskov ešte menej. Pred ponorením do vody sa však ubezpečte, že je vo vodotesnom obale.

Rybu vložte do plytkej misky do drezu, naplňte ju studenou vodou. Trochu nechajte tiecť vodu aj z kohútika. Po desiatich minútach rybu cez obal skontrolujte a podľa stavu buď pokračujte, alebo ju vyberte z vody. Opäť nezabudnite vysušiť kuchynskými utierkami.

Takto to určite nerobte

Okrem týchto bezpečných spôsobov existujú aj ďalšie, pri ktorých by ste mali odolať pokušeniu a neskúšať ich.

Rozmrazovanie v teplej vode sa môže zdať rýchlejšie ak v studenej. Avšak pri tomto spôsobe hrozí riziko skazenia potravín a navyše sa takto naruší štruktúra ryby.

Rozmrazovanie akéhokoľvek jedla podliehajúceho skaze, vrátane rýb, na pulte pri izbovej teplote je veľmi nebezpečné.

Na pomoc pri rozmrazovaní rýb by ste si nemali brať ani mikrovlnnú rúru. Ohrieva totiž nerovnomerne. Kým sa teda časť ryby uvarí, zvyšok bude surový alebo ešte zmrazený. To nielenže poškodí štruktúru ryby, ale ak ju ihneď neuvaríte, môže to byť nebezpečné aj z hľadiska potravinovej bezpečnosti.