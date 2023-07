SaS: Zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR bol správny krok

Pri príležitosti jeho dvojročného fungovania to uviedla exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS), ktorá s návrhom na samostatné správne súdy prišla.

„Je to inštitúcia, ktorá nám pomáha navrátiť dôveru v právny štát, ale aj kľúčová súdna inštitúcia pre rozhodovanie v sporoch so štátom, ako aj pri vyvodzovaní zodpovednosti voči sudcom, exekútorom, notárom a prokurátorom. Zároveň je to malý ústavný súd, pretože naň prešla aj kompetencia rozhodovať o volebných sťažnostiach v komunálnych voľbách,“ priblížila.

Najvyšší správny súd SR podľa Kolíkovej koná rýchlo a ľudia majú dôveru v jeho rozhodnutia. „Ak aj sú o niektorom z tisícok rozhodnutí diskusie, ide výsostne o potrebnú odbornú diskusiu, nie o podozrenia z korupcie. Súd vybavil všetky veci prenesené z najvyššieho súdu, a to vrátane disciplinárnych konaní vedených proti sudcom,“ doplnila.

Poukázala na to, že v tomto roku boli zriadené aj špecializované správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. „Viac ako plný sudcovský stav k ich prvému dňu fungovania, je dôležité morálne a odborné nastavenie celého tímu. Najvyšší správny súd SR bude vzorom,“ dodala.