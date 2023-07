Najlepší spôsob na skladovanie paradajok: Prekvapivý trik ich udrží dlho čerstvé a chutné

Šťavnaté paradajky sa hodia do mnohých letných pokrmov, no často sa pokazia skôr, ako ich stihneme spotrebovať. Rachel Dolfi z portálu The Kitchn sa rozhodla otestovať rôzne spôsoby skladovania paradajok, aby tak zistila, ktorý je najlepší.

V rámci svojho testu vyskúšala 5 rôznych techník. V lokálnom americkom obchode kúpila osem paradajok približne rovnakej veľkosti. Paradajky skladovala vybraným spôsobom 10 dní a následne ohodnotila ich chuť, štruktúru, zrelosť, známky prezretia.

Skladovanie v chladničke

Paradajka skladovaná v chladničke bez akéhokoľvek obalu síce nebola pokazená, no podľa Rachel sa sfarbila do bledočervenej farby a vnútri bola takmer vyblednutá. Pri použití tohto spôsobu odporúča vybrať paradajku z chladničky aspoň hodinu pred konzumáciou. V chladničke skladovala aj ďalšiu paradajku, no tú vložila do priehľadnej nádobky s vrchnákom. Test priniesol rovnaké výsledky ako v prvom prípade.

Na pracovnej doske

Paradajka pri skladovaní na pracovnej doske v teplej kuchyni rýchlo chradla. Trvalo len päť dní, kým zmäkla. V porovnaní s chladenými paradajkami mala však lepšiu chuť, no kratšiu životnosť.

Trik farmárov

Túto metódu sa Rachel naučila od farmárov na trhu ešte ako dieťa. Vždy predpokladala, že ide len povedačky. Po troche skúmania však zistila, že mali pravdu.

Ak paradajky skladujete stopkou nahor, vytvárate priestor pre prúdenie vzduchu okolo stopky, a teda aj pre plesne a baktérie. Ak otočíte paradajku naopak, vytvoríte tak malú bariéru proti kyslíku a spomalíte prípadnú pleseň.

Po uplynutí desiatich dní testu bola paradajka pevná a chutná. Navyše paradajka uskladnená pri izbovej teplote je chutná okamžite. Nevýhodou tejto metódy je zabezpečenie toho, aby paradajky boli stále stopkou nadol. To môže byť v rušnej domácnosti problém.

Prelepená stopka

Túto poslednú techniku si Rachel najviac obľúbila: „Bolo to jednoduché a rýchle a nemusela som sa báť, že moja mačka prevráti paradajky umiestnené stopkou dole.” Teória je rovnaká ako v predchádzajúcej metóde, no ako bariéru pre vzduch, baktérie a plesne použijete lepiacu pásku. Cez stopku prelepte malý kúsok lepiacej pásky a nechajte ju tam dovtedy, kým nebudete chcieť paradajku zjesť.