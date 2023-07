Biden prvýkrát priznal siedme vnúča - dcéru syna Huntera a ženy z Arkansasu

„Náš syn Hunter a matka Navy, Lunden, spoločne pracujú na vzájomnom vzťahu, ktorý bude v záujme ich dcéry. Pritom sa snažia čo najviac zachovať jej súkromie,“ uviedol Biden vo vyhlásení. Prvýkrát tak dieťa uznal.

„Toto nie je politická záležitosť, je to vec rodiny,“ napísal prezident v oznámení pre magazín People. „Jill a ja len chceme to najlepšie pre všetky naše vnúčatá vrátane Navy,“ dodal.

Otcovstvo Huntera Bidena určil test DNA po tom, čo Robertsová podala na súde žalobu a žiadala podporu na dieťa. Obe strany minulý mesiac tieto problémy s finančnou pomocou pre dieťa vyriešili. Prezidentov syn napísal o svojom stretnutí s Robertsovou vo svojej knihe spomienok v roku 2021. Uviedol v nich, že sa udialo, keď bol hlboko závislý od alkoholu a drog vrátane kreku, ktorý je formou kokaínu.

„Na toto stretnutie nemám vôbec žiadne spomienky,“ napísal. „Ukazuje to, ako málo som bol v kontakte s kýmkoľvek. Bol som stroskotanec, ale preberám za to zodpovednosť,“ uviedol.

Prezident, ktorý ako verejná osoba stavia do popredia oddanosť rodine, čelil čoraz väčšej kritike politických súperov a komentátorov za to, že vnučku nepriznal. Podľa osoby oboznámenej so záležitosťou sa však Biden počas súdneho procesu riadil pokynmi svojho syna a správal sa v súlade s nimi. To ovplyvnilo aj postoj prvého páru k vnučke.

„Musíte pamätať na to, že niektoré súdne pojednávania medzi rodičmi Navy boli naozaj konfliktné, a to ešte pred niekoľkými týždňami. Bidenovci sa ako starí rodičia držali pokynov Huntera,“ vysvetlil zdroj.

Začiatkom tohto mesiaca popredná republikánska zákonodarkyňa Elise Stefaniková označila Bidena za „chladného, bezcitného, sebeckého a zbabelého“ za to, že neuznal Navy. V komentári v denníku Daily Mail nazvala situáciu „neospravedlniteľná hanebnosť“.

Hunter Biden má štyri ďalšie deti. V súčasnosti má problémy so zákonom pre daňové obvinenia a nelegálnu držbu strelnej zbrane.