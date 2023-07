Nebezpečenstvá v záhrade: O týchto by mali vedieť všetci majitelia psov

Ak máte domáceho miláčika, tak by mala byť vaša záhrada bezpečná nielen pre vás, ale aj pre neho. Hoci by ste to možno nepovedali, v záhrade sa nachádza mnoho látok a rastlín, ktoré vášho psa ohrozujú. Veterinári preto radia, pred čím by ste ich mali chrániť.

Kompost a odpad

Psy by nemali mať prístup ku kompostu. Je v ňom často veľa odpadu a plesnivého jedla. Kontaminácia hubami môže byť pre psy smrteľná. Preto je dôležité zabezpečiť kompost tak, aby sa k nemu nedostal. Podobne sú na tom nádoby na odpadky - nemali by byť v dosahu psa.

Hnojivá i pesticídy

V prípade, že sa zbavujete záhradných škodcov, spravte to podľa možností prirodzenou cestou. Insekticídy a pesticídy obsahujú nebezpečné chemikálie, napríklad metaldehyd či disulfoton. Podobné riziko predstavuje aj hnojivo na trávnik či produkty na ničenie machu. Všetky môžu zapríčiniť gastrointestinálne alebo kožné problémy.

Huby a ropuchy

Psy by sa mali vyhýbať akýmkoľvek hubám či muchotrávkam. Kým niektoré sú jedlé, iné sú vysoko toxické. Najlepšie je vyhýbať sa všetkým. Príznaky otravy hubami zahŕňajú tráviace problémy, halucinácie a dokonca zlyhanie obličiek alebo pečene, čo je pre psa devastačné.

Ak váš pes rád objavuje a hrá sa aj s inými zvieratami, zbystrite pozornosť. Ropuchy môžu pre psa znamenať lákadlo a následnú otravu. Ropuchy totiž cez kožu v prípade napadnutia produkujú jed. Otrava týmto jedom môže byť pri neliečení smrteľná. Príznaky sú strašné, vrátane peny z úst, zvracania a všeobecných známok úzkosti.

Krásne i chutné rastliny

Cibuľoviny, ako sú narcisy, ľalie a jarné krokusy, sú síce krásne, no pre psa silno toxické. Môžu spôsobiť zvracanie, žalúdočné ťažkosti a problémy so srdcom a obličkami.

Rovnako pozor na obľúbené druhy ovocia. Kôstky sliviek, čerešní, marhúľ a broskýň obsahujú kyanid. Je teda pochopiteľné, prečo sú pre psy nebezpečné.