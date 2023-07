Prigožin je údajne v Rusku

Vyplýva to z fotografií zachytávajúcich ho s africkými lídrami, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach. Informujú o tom denník The Guardian a stanica Sky News.

Autenticitu záberov však nebolo možné bezprostredne overiť, ale viaceré indície naznačujú ich pravosť.

Jednu z fotografií zverejnil na Facebooku ruský občan Dmitrij Sytyj, ktorý je označovaný za popredného predstaviteľa vagnerovcov v Stredoafrickej republike (SAR). Na tomto zábere je údajne Prigožin s predstaviteľom tohto afrického štátu.

Stanica Sky News overila, že fotografia vznikla v petrohradskom hoteli Trezzini Palace. Ten je uvádzaný ako jedno z miest, na ktorých sa koná zmienený rusko-africký summit, na ktorom sa zúčastňuje aj šéf Kremľa Vladimir Putin.

The Guardian zase cituje ruský web Fontanka, ktorý navyše tvrdí, že tento hotel údajne vlastní samotný Prigožin.

Sky News informuje aj o ďalšej fotografii, ktorá sa objavila na účtoch vagnerovských stúpencov na sociálnych sieťach a je na nej Prigožin s ďalším africkým predstaviteľom.

Sky News sa nepodarilo overiť, či tieto fotografie skutočne vznikli v stredu a teda v prvý deň zmieneného summitu v Petrohrade. Uvádza však, že pri použití nástrojov na spätné vyhľadávanie obrázkov na internete sa tieto snímky nezobrazujú v nijaký iný deň. Stanica tiež podotýka, že Prigožin má na oboch fotografiách rovnaké oblečenie - rifle a biele tričko -, čo by mohlo naznačovať, že boli zhotovené na rovnakom podujatí.

Ak by sa potvrdilo, že je Prigožin skutočne v Petrohrade, išlo by o prvý vizuálny dôkaz jeho prítomnosti v Rusku od júnovej vzbury, uvádza The Guardian. Prigožin sa podľa vyhlásenia Kremľa krátko po neúspešnej vzbure stretol s Putinom, aby spolu prebrali budúcnosť jeho žoldnierov.

Vagnerovci sa v súlade s dohodou, ktorú pomohol sprostredkovať bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, mali presunúť do Bieloruska, pričom nik z nich nebol potrestaný. Práve v tejto krajine odvtedy viackrát údajne vyfotili aj Prigožina.

The Guardian pripomína, že šéf vagnerovcov poskytol krátko pred rusko-africkým summitom rozhovor prokremeľskému kanálu Afrique Média, ktoré sa zameriava na frankofónne africké krajiny. „Nedošlo a nedôjde k žiadnemu obmedzeniu našich (vagnerovských) programov v Afrike,“ povedal v rozhovore Prigožin.

Moskovská spravodajkyňa stanice Sky News uvádza, že Prigožin podľa fotografií zrejme ani po neúspešnej vzbure nie je v Rusku nežiaducou osobou, ako by si mnohí mohli myslieť. Spravodajkyňa podotýka, že práve Prigožin robí v Afrike so svojimi vagnerovcami „špinavú prácu“ pre Kremeľ a neustále rozširuje vplyv Ruska na tomto svetadiele.