Šéf OSN žiada okamžité radikálne kroky na ochranu klímy

Rekordné teploty zaznamenané v júli podľa neho totiž ukazujú, že Zem už prechádza z fázy globálneho otepľovania do "éry globálneho varu," informuje agentúra AFP.

Pozorovatelia OSN a EÚ zároveň vo štvrtok uviedli, že júl zrejme bude najteplejším mesiacom v histórii meraní, pričom varovali, že ide len o predzvesť toho, ako bude vyzerať svetová klíma v budúcnosti.

Šéf OSN v súvislosti so súčasnými intenzívnymi horúčavami v rozsiahlych oblastiach severnej pologule a s ničivými lesnými požiarmi v južnej Európe a Kanade hovoril o „krutom lete“. „Je to katastrofa pre celú planétu,“ povedal novinárom v New Yorku.

„Klimatická zmena je tu. Je desivá. A to je len začiatok. Obdobie globálneho otepľovania sa skončilo, nastala éra globálneho varu,“ povedal Guterres novinárom v New Yorku.

Uviedol, že vedci takého extrémne následky zmeny klímy dlhodobo predpovedali a varovali pred nimi. Jediným prekvapením je podľa neho „rýchlosť tejto zmeny.“

Šéf OSN preto apeloval na svetových lídrov, aby už konečne prestali váhať a vyhovárať sa a prijali rýchle a ďalekosiahle kroky na ochranu klímy.

Guterres tiež vyzval rozvinuté krajiny sveta, aby sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2040 a rozvíjajúce sa ekonomiky do roku 2050.

Svetová meteorologická organizácia (WMO) a Služba monitorovania zmeny klímy programu EÚ Copernicus (C3S) vo štvrtok označili za „extrémne pravdepodobné“, že júl 2023 bude najteplejším mesiacom od začiatku záznamov v 40. rokoch 20 storočia. Vychádzali pritom z údajov z prvých troch júlových týždňov.

Podľa riaditeľa C3S Carla Buontempa nepriame indície z minulosti dokonca naznačujú, že by globálne priemerné teploty počas tohto mesiaca mohli byť najvyššie „za posledných niekoľko tisíc rokov“, možno až za posledných približne 100.000 rokov, píše AFP.