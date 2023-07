Hnutie Republika podporuje energetickú stratégiu, nemala ju však vytvárať SaS

Hnutie tak reagovalo v súvislosti s vytvorením dlhodobej energetickej stratégie, na ktoré strana SaS vyzvala ostatné politické strany. Republika o tom informovala vo štvrtok.

„Hnutie Republika podporuje vytvorenie systematickej a dlhodobej energetickej stratégie pre Slovenskú republiku, ktorá by bola robustná voči vplyvom volebných cyklov. Avšak nemyslíme si, že takúto stratégiu by mala vytvárať strana SaS a už vôbec nie dva mesiace pred voľbami. To nie je dlhodobá stratégia, to je len ďalšia politická kampaň,“ reagovala Republika pre TASR.

Rada pre energetickú bezpečnosť strany SaS v stredu (26. 7.) predstavila dokument „Kostra energetickej politiky Slovenska“, v ktorom je vymenovaných 70 opatrení na zabezpečenie energie na najbližšie desaťročia. Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka by ich realizáciou Slovensko dosiahlo bezpečnosť dodávok energií a stabilitu ich cien, pričom vyzval ostatné politické strany na rokovania s cieľom vytvoriť dlhodobú energetickú stratégiu, na ktorej by existovala široká spoločenská zhoda.